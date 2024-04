Stroncato da un malore ad appena 27 anni. A perdere la vita Jonathan Napolitano, giovane di Mugnano del Cardinale. Si trovava a cena con gli amici in un ristorante di Atripalda (Avellino), quando si è sentito male.

Atripalda, malore al ristorante: muore il 27enne Jonathan Napolitano

La tragedia si è consumata intorno alla mezzanotte di ieri. Jonathan è stato subito trasportato all’ospedale Moscati di Avellino ma per lui nn c’è stato niente da fare. La Procura ha aperto un’inchiesta per ricostruire la dinamica dell’accaduto ed accertare eventuali responsabilità.

Al ristorante si sono precipitati i carabinieri della stazione locale, che si sono recati sul posto per le verifiche di rito. Cordoglio e strazio in paese per il tragico decesso. Anche il sindaco di Mugnano del Cardinale esprime vicinanza ai familiari per il tragico e improvviso decesso del giovane Jonatahan, già orfano di madre e padre. La notizia si è rapidamente diffusa tra le famiglie della comunità atripaldese e quelle di Mugnano del Cardinale.

“Oggi per Mugnano è un giorno triste un giorno di silenzio un giorno di lutto. La città perde un figlio, un giovane pieno di vita. Nonostante il dolore che ha dovuto sopportare fin da bambino, non ha mai perso il suo sorriso. Educato e di animo buono – scrivono i referenti di Nuova Alleanza-. Profondamente dispiaciuti per questa prematura perdita ci uniamo all immenso dolore della famiglia e ci stringiamo in un abbraccio al fratello Antony”.