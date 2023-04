“Sono un cittadino come altri che partecipano a concorsi”: queste le parole del sindaco di Mugnano Luigi Sarnataro relativamente alla sua assunzione al Comune di Giugliano.

Sarnataro assunto al Comune di Giugliano

Il primo cittadino di Mugnano ha partecipato tempo fa a un concorso per impiegati del comune di San Giorgio a Cremano. Da quella graduatoria, come accade di frequente soprattutto negli ultimi anni, stanno attingendo varie pubbliche amministrazioni che necessitano di infoltire la propria pianta organica. La graduatoria sta scorrendo ormai da mesi ed è giunta in queste settimane alla posizione raggiunta da Sarnataro che sarebbe stato contattato da diverse amministrazioni.

La scelta è ricaduta su Giugliano dove dunque ricoprirà il ruolo di funzionario di categoria C ma essendo ancora in carica come sindaco ha dovuto richiedere un periodo di aspettativa.