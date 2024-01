Aveva trasformato un’associazione culturale, tra Giugliano e Aversa, in una discoteca a cielo aperto. Peccato, però, che non vi fosse alcuna licenza di pubblica sicurezza che consentisse di farlo. Per questo motivo, il legale responsabile è stato sanzionato per quasi 7mila euro.

Associazione culturale trasformata in una discoteca tra Giugliano e Aversa: sanzioni per 7mila euro

L’operazione è di questa mattina. I Carabinieri della sezione radiomobile hanno controllato una struttura, situata a ridosso di via Sorbe Rosse, impegnata a livello sociale nella promozione di prodotti tipici del territorio.

All’interno i militari dell’Arma hanno trovato 31 persone, tra cui un minorenne, non iscritte come soci. Al legale responsabile è stato contestato di aver adibito la struttura che ospita l’associazione in una discoteca priva di ogni autorizzazione.