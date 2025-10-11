Un’organizzazione criminale composta da nove giovani di Giugliano è finita al centro di una vasta indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. I ragazzi, sette maggiorenni e due minorenni, sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine, oltre che di tentato omicidio, incendio, furto e ricettazione.

Associazione a delinquere e rapine agli uffici postali, domiciliari per il 27enne di Giugliano

Secondo gli inquirenti, il gruppo sarebbe responsabile di otto rapine consumate e tentate ai danni di uffici postali e banche tra marzo e giugno 2023. Tra gli episodi più gravi, la rapina a Villa di Briano, durante la quale uno dei componenti avrebbe sparato un colpo di pistola calibro 7,65 contro un’auto con a bordo una dipendente delle Poste, colpendo il piantone dell’auto a pochi centimetri dal capo della vittima.

Le altre rapine sono state commesse a Succivo (marzo e maggio 2023), Villa di Briano (aprile 2023), Carinola (aprile 2023, bottino di 21.000 euro), San Sebastiano al Vesuvio (maggio e giugno 2023), Cesa (maggio 2023) e alla Banca di Credito Popolare di Giugliano (maggio 2023).

Tra gli indagati figura Pasquale Palma, 27 anni, già noto alle forze dell’ordine e difeso dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord gli ha concesso gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Gli altri indagati sono Antonio Maione , Nicola Palma, Carlo Di Marino, Antonio Marrone, Luca Castellone e Thomas Sanniola, oltre a due minorenni già collocati in case famiglia.