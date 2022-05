Potrebbe già cambiare l’assegno unico e universale per i figli. I criteri per il riconoscimento del sostegno economico alle famiglie potrebbero essere presto rivisti e l’Isee potrebbe essere escluso dal calcolo dell’assegno.

A pochi mesi dalla sua entrata in vigore, l’Assegno unico potrebbe dunque già subire dei cambiamenti. Il sostegno economico, che raggruppa al suo interno molte delle vecchie misure a supporto delle famiglie, è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata tenendo conto dell’Isee in corso di validità. Questo criterio però potrebbe essere stravolto.

Assegno unico e Isee: cosa cambia

A chiedere questa revisione sono stati diversi esponenti politici, dalla Castelli a Letta. Ad oggi l’assegno è composto da due parti: una quota variabile modulata in modo progressivo – si va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con Isee fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore con Isee pari o superiore a 40mila euro – e un’eventuale quota a titolo di maggiorazioni. Ma l’isee oggi risulta fondamentale per valutare qual è l’importo da ricevere.

L’assegno, ricordiamo, può essere richiesto da tutti i cittadini italiani o europei o con permesso di soggiorno, dipendenti, autonomi o disoccupati, residenti in Italia da almeno due anni ed è assicurato a ogni figlio a carico dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni di età (ma non vi sono limiti di età nel caso di figli disabili).

Il sostegno economico può essere richiesto anche in assenza di Isee. In questo caso, l’Assegno sarà calcolato con l’importo minimo previsto dalla normativa. C’è però la possibilità di avere degli arretrati se si presenta il certificato successivamente alla domanda, entro il 30 giugno 2022, a decorrere dal mese di marzo 2022, in base al valore dell’Isee presentato.

Ma perché eliminare l’isee? Perchè per molti l’indicatore non sarebbe efficace per stabilire la situazione reddituale delle famiglie, in quanto si baserebbe su parametri inadeguati che in alcuni casi alzano il valore facendo sembrare una famiglia più benestante di come è in realtà.