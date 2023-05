Ci siamo: la vicenda dell’asse mediano, chiuso da un mese dopo il furto dei guardrail, potrebbe conoscere presto la parola fine. Sono infatti in corso le procedure di installazione dei New Jersey che metteranno in sicurezza il tratto interessato dai lavori.

Asse Mediano, ci siamo: nel weekend la riapertura

A fornire aggiornamenti sull’andamento del cantiere è il consigliere comunale Rosario Palumbo. “Si lavora anche sotto la pioggia – scrive Palumbo – 1200 tonnellate di New Jersey per circa 2 km di protezione stradale. Mi comunicano che si cercherà di riaprire la perimetrale di Scampia /Chiaiano per il fine settimana. Ovviamente aspetto notizia ufficiale”.

La notizia ufficiale non c’è ancora, dunque, ma tra il 19 e il 21 maggio dovrebbe finalmente arrivare la riapertura dell’asse perimetrale. I disagi per migliaia di automobilisti dell’area nord conoscerà quindi a breve la parola fine dopo giorni di traffico e circolazione a rilento tra circumvallazione esterna e via Toscanella.