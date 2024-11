Asse perimetrale Melito, per il weekend riapre rampa di uscita Mugnano: nuova chiusura da lunedì

Sarà aperta da domani e per l’intero weekend la rampa di uscita verso Mugnano\Melito dell’Asse Perimetrale, offrendo un importante respiro alla viabilità locale, poi verrà chiusa di nuovo. A comunicarlo è Città Metropolitana con la determina dirigenziale n. 9356 dell’8 novembre 2024. Nel provvedimento, si legge, la stessa rampa sarà nuovamente chiusa al traffico a partire dalle 7 di lunedì 11 novembre fino alle 18 di giovedì 14 novembre per consentire ulteriori lavori di manutenzione.

Il tratto interessato riguarda la rampa in direzione Mugnano, dal km 2+600, che si congiunge con la strada comunale via Pietro Nenni, all’interno del territorio di Melito. In attesa della riapertura definitiva, quella temporanea di domani, 9 novembre, e domenica consentirà dunque agli automobilisti un passaggio più agevole e meno trafficato.