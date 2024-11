Asse Perimetrale, ancora chiuso svincolo per Mugnano almeno fino a giovedì: latita la segnaletica

Sarà chiusa almeno fino a giovedì pomeriggio l’uscita Mugnano dell’asse perimetrale Melito-Scampia. Uno svincolo di collegamento importante tra il capoluogo e l’area nord che sta portando quindi disagi importanti alla viabilità. Sulla rampa sono in corso lavori di manutenzione messi in campo dalla città metropolitana che riguardano anche la circumvallazione esterna. Non è la prima volta che questo tratto è interessato da interventi.

Asse Mediano, ancora chiuso lo svincolo per Mugnano almeno fino a giovedì: segnaletica ancora assente

Già la scorsa settimana era stato aperto il cantiere che doveva terminare venerdì. Poi un nuovo annuncio: riapertura solo per il fine settimana ed oggi uscita di nuovo interdetta. E non erano mancate le polemiche per la mancanza di comunicazione precisa.

Sul caso è intervenuto anche il consigliere regionale Giovanni Porcelli per chiedere spiegazioni alla ex ente provinciale. Ad oggi però in zona scarseggia ancora la segnaletica che annunci la chiusura e fornisca dettagli in merito ai possibili percorsi alternativi. Tantissimi automobilisti si trova quindi ancora con lo svincolo chiuso ed obbligati e lunghi giri ed ora nel traffico.. Resta il caos dunque, e si spera che ora venga rispettata la nuova data di riapertura e che da giovedì sera la situazione possa ritornare alla normalità.