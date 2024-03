La Città Metropolitana di Napoli dà il via agli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza lungo la SP. 1 Circumvallazione Esterna di Napoli e la SP. 500 Asse Perimetrale di Melito. Sono stati sottoscritti ieri mattina, infatti, nella sede dell’Ente in piazza Matteotti, due contratti: uno è l’Accordo Quadro relativo ai lavori di pavimentazione e di sistemazione dei giunti per le due strade a scorrimento veloce per un importo complessivo di un milione e 150mila euro; l’altro riguarda, invece, l’affidamento dei lavori per le barriere e la segnaletica dei rami A e B della SP 500.

Asse Mediano, via agli interventi di manutenzione di Città Metropolitana. Borrelli: “Riqualifichiamo arteria strategica”

La SP 1 si sviluppa dalle rampe di svincolo “Lago Patria”, nel territorio di Giugliano, intersecando la Strada Statale 7 IV “Domitiana” fino all’incrocio con la EX SS 162 dir “del Centro Direzionale”, nel territorio di Cercola, attraversando i territori di ben 12 comuni e precisamente, oltre ai citati Giugliano e Cercola, quelli di Qualiano, Villaricca, Mugnano, Melito, Casandrino, Arzano, Casavatore, Napoli, Casoria e Volla, per una estensione di circa 32 km, di cui quasi 22 km di competenza della Città Metropolitana di Napoli.

La SP 500 collega, invece – intersecando la SP 1 – l’Asse Mediano con i quartieri settentrionali del capoluogo e con l’aeroporto di Capodichino. La competenza della Città Metropolitana di Napoli è limitata al tratto che funge da raccordo proprio tra l’Asse Mediano e la SP 1, per un’estensione di circa 2,7 km, mentre la restante parte dell’arteria è di proprietà del Comune di Napoli.

“Grazie al lavoro della Città Metropolitana di Napoli e agli investimenti programmati riqualifichiamo una delle arterie più importanti per l’area nord di Napoli – ha affermato il Consigliere Delegato ai Trasporti, Luciano Borrelli – l’Asse Mediano è un collegamento strategico che necessità di una manutenzione costante e reiterata nel tempo. La sicurezza degli utenti della strada e al contempo la qualità delle strade e la riduzione del traffico veicolare sono senz’altro le nostre priorità. L’altro obiettivo che ci poniamo con la sottoscrizione di questo accordo quadro è quello di ridurre il numero degli incidenti e l’installazione di una corretta, chiara ed efficace segnaletica stradale”, conclude Borrelli.

