Un brutto incidente si è verificato in queste ore sull’Asse Mediano, nel tratto tra Afragola e Grumo Nevano. Una Peugeot 206 di colore nero, probabilmente nel tentativo di un sorpasso azzardato, ha impatto un grosso tir bianco che viaggiava nella stessa direzione.

Afragola, scontro auto-tir sull’Asse Mediano

L’impatto è stato molto violento. L’auto mentre superava il grande mezzo lo ha urtato finendo per girarsi nel senso opposto della marcia. Tanta la paura per gli altri automobilisti che hanno assistito impotenti alla scena. Al momento non si conoscono le condizioni di eventuali feriti. Il traffico in direzione Tav di Afragola è completamente bloccato.

Sul posto sono giunti i soccorsi e la Polizia Stradale per i rilievi del caso e accertare la dinamica di quanto accaduto. Si raccomanda la massima attenzione e di evitare di percorrere il tratto dove si è verificato l’incidente.