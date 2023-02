Non c’è pace per gli automobilisti che percorrono quotidianamente l’Asse Mediano. Un lettore ci segnala la presenza di truffatore a bordo di una Citroen C4 grigia col tettuccio rosso che ricorre alla collaudata tecnica del sasso per raggirare gli automobilisti.

Asse Mediano, occhio alla Citroen C4: scatta la truffa agli automobilisti

La tentata truffa si sarebbe consumata venerdì mattina, sull’Asse perimetrale Melito-Scampia, direzione Lago Patria. Stefano – un nostro lettore – era alla guida della sua macchina quando ha sentito un rumore sordo sulla portiera. Poco dopo gli si è affiancato un uomo a bordo di una Citroen C4 che, simulando di essere stato vittima di un urto, si è affiancato con l’auto in movimento e ha chiesto alla vittima di accostare.

Il malcapitato si è fermato pochi metri dopo in una piazzola di sosta per sincerarsi dei danni. L’altro pure ha accostato e si è fermato lamentando di aver subito un’ammaccatura nel paraurti posteriore. Quando però Stefano si è reso conto di avere di fronte un truffatore intenzionato a chiedere soldi, per dissuaderlo dai suoi propositi truffaldini ha finto a sua volta di avere una telecamera nello specchietto che avrebbe filmato la scena. A quel punto il malfattore, spaventato, è risalito sulla sua auto ed è scappato alla guida della sua Citroen C4 lasciando la vittima da sola.

Le varie truffe

Non è la prima volta che giungono in redazione segnalazioni del genere. I truffatori usano molti escamotage per costringere le proprie vittime a fermarsi: c’è chi simula la rottura dello specchietto, chi invece finge di essere in panne con l’auto, chi lampeggia l’auto che lo precede per inscenare un’emergenza. L’obiettivo è sempre lo stesso: estorcere denaro o, nei casi peggiori, rapinare il malcapitato dell’auto e di contanti. L’asse mediano si presta spesso ad essere teatro di episodi criminosi per il suo intenso traffico veicolare.