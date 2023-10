Una nuova tecnica di rapina o furto ai danni degli automobilisti dell’Asse Mediano. Piazzare una tanica di benzina in mezzo alla carreggiata e costringere il malcapitato di turno a fermarsi. A denunciare l’episodio sono stati alcuni utenti sui social network. Teatro della vicenda l’uscita di Trentola Ducenta, nei pressi del Jambo.

Asse Mediano, rapina con la tecnica della tanica di benzina: la denuncia sui social

Secondo quanto ricostruito dalle vittime, un uomo a bordo di una Fiat Bravo avrebbe accostato nei pressi della rampa di accesso dell’Asse Mediano e sarebbe sceso dal veicolo. Avrebbe poi preso una tanica di benzina e l’avrebbe collocata al centro della carreggiata, costringendo i guidatori che stavano sopraggiungendo a fermarsi.

In circostanze ancora poco chiare, non si sa se con minacce e intimidazioni o per effetto di semplici richieste, l’uomo avrebbe spillato dei soldi ad alcuni degli automobilisti fermi; poi sarebbe risalito sulla sua Fiat Bravo per far perdere le sue tracce.

Allertate le forze dell’ordine

Le vittime dell’accaduto hanno subito chiamato le forze dell’ordine per segnalare l’episodio. Nel frattempo la notizia è rimbalzata sui social network e si è diffusa a macchia d’olio mettendo in guardia gli utenti della rete sulla nuova tecnica adottata dai malviventi per colpire gli automobilisti.