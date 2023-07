Duro colpo inflitto al traffico di stupefacenti in provincia di Napoli. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza ha sottoposto a sequestro 4 chili di droga e 125mila euro in contanti. Arrestato un ventisettenne di Afragola.

Afragola, colpo al traffico di stupefacenti: sotto chiave 125 euro e 4 chili di droga

Sono state le Fiamme Gialle del Gruppo di Frattamaggiore che, presso un centro di spedizioni di Casandrino, hanno individuato un pacco destinato a Rotterdam contenente 119.500 euro in banconote di diverso taglio.

Identificato il mittente della spedizione, i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare, durante la quale sono stati rinvenuti circa 4 kg tra hashish, marijuana, metanfetamine, funghi allucinogeni e pasticche di ecstasy.

È stato sequestrato anche ulteriore denaro contante per 5.500 euro, unitamente a materiale per il confezionamento delle droghe, come bilancini di precisione, buste di cellophane e contenitori di plastica.

Possibile vendita al dettaglio

Molto singolare, in proposito, la custodia dello stupefacente, perfettamente sistemato in appositi contenitori in vetro e campionato per tipologia, circostanza ritenuta indiziante anche di una vera e propria esposizione per la vendita.

Il ventisettenne, già gravato da precedenti specifici per la partecipazione a rave party e destinatario di divieti di ingresso in numerosi Comuni italiani, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria e sottoposto agli arresti domiciliari.