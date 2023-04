L’ASL Napoli 2 Nord offre test di screening, gratuiti e attivi tutto l’anno, per la prevenzione del tumore del collo dell’utero, della mammella e del colon retto.

Asl Napoli 2 Nord: mammografia, pap-test e sof gratuiti

Potranno eseguire il test gratuitamente coloro che rientrano nelle fasce d’età a rischio. Un test di screening, ricordiamo, è un esame che consente di individuare in fase iniziale la malattia in persone che al momento non presentano sintomi specifici.

L’Asl prevede anche programmi di supporto al paziente nei casi di risposta positiva, seguendolo nel percorso di guarigione con medici e infermieri altamente specializzati.

A chi rivolgersi

Tutte le donne che abbiano tra i 25 e 64 anni e che siano residenti nei territori di competenza dell’Asl Napoli 2 Nord potranno prenotare un Pap Test presso i due consultori di Giugliano: il primo è presente al Corso Campano, 316 e si può richiedere appuntamento al numero 081 188 40 728; la seconda sede, invece, si trova in via Staffetta 125 ed è possibile contattare al numero 081 334 01 26.

Stesso discorso per chi ha tra i 45 e i 69 anni e vuole prenotare una mammografia. Anche in questo caso ci si potrà rivolgere ai due consultori di Giugliano, contattando i numeri soprindicati.

È possibile anche effettuare gratuitamente uno screening del colon-retto. I soggetti interessati, tra i 50 e i 74 anni, e residenti in provincia di Napoli (nei territori di competenza dell’Asl Napoli 2 Nord) potranno recarsi nelle seguenti sedi del distretto 37:

Corso Campano, 316;

viale S. Francesco D’Assisi, 26;

via Staffetta 125 (Lago Patria).

Prenotazione online

Inoltre, per semplificare l’accesso ai servizi di screening l’Asl Napoli 2 Nord ha attivato il numero whatsapp 3341126590. Basta inviare un messaggio da un qualsiasi telefonino per essere reindirizzati ad un modulo di richiesta di prenotazione da compilare soltanto.