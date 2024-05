Si chiama Asia e, nonostante i suoi soli 14 anni, si trova già ad affrontare una delle sfide più difficili: una diagnosi di tumore che la porta a essere in cura presso l’ospedale Santobono Pausilipon di Napoli. Asia, originaria di Sala Consilina (Salerno) ha dovuto abbandonare la scuola per dedicarsi alle cure, con il sostegno prezioso della sua famiglia e del personale medico.

Asia, malata di cancro e insultata sui social. Mattarella le scrive: “Sei bravissima”

Nonostante le difficoltà, ha deciso di condividere il suo percorso attraverso i social media, la sua unica finestra rimasta aperta sul mondo. Tuttavia, non ha ricevuto solo sostegno e comprensione, come avrebbe sperato.

Tra le foto e i video condivisi, tra cui alcuni con Luca Argentero e altri ospiti in visita all’ospedale, o mentre suona il pianoforte, hanno iniziato a comparire anche insulti e messaggi d’odio. Frasi come “Spero che tu rimanga in ospedale” o “Le persone ti sono amiche solo per la tua malattia, o è così che ti senti?”. Queste parole sono state rese pubbliche dalla mamma di Asia, Rossana.

La giovane di Sala Consilina ha imparato a rispondere con ironia. “Scusate se sto facendo la chemioterapia per una malattia che non ho scelto di avere”, ha scritto in risposta a uno dei commenti. “Ma fa comunque male”, dicono i medici, allibiti dagli insulti arrivati ad Asia.

L’incoraggiamento di Mattarella

La storia di Asia ha commosso molte persone, compreso il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha voluto inviarle un messaggio di incoraggiamento. Il Capo dello Stato, che ha recentemente lodato l’impegno di Race for the Cure nelle campagne di prevenzione del tumore al seno, ha lasciato un commento sotto uno dei video in cui Asia suona il pianoforte. “Asia, ho visto il tuo video e sei bravissima. Complimenti per la tua forza e auguri!”, ha scritto il Presidente.