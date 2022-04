Asia Argento, pseudonimo di Aria Maria Vittoria Rossa Argento, è un’attrice italiana, nota sia a livello nazionale che internazionale. E’ tra i giudici del programma The Band, in onda nella prima serata del venerdì su Rai 1. Scopriamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Asia Argento: chi è, età

Asia Argento, il cui nome completo è Aria Maria Vittoria Rossa Argento, è nata a Roma il 20 Settembre 1975, sotto il segno della Vergine, ed è la figlia del celebre regista horror Dario Argento. Ha 46 anni ed è alta 168 cm.

E’ inoltre sorellastra dell’ex attrice e stilista Fiorella detta Fiore, nata nel 1970 dal precedente matrimonio del padre con Marisa Casale. Oltre a Fiore, aveva anche un’altra sorellastra, Anna Ceroli Nicolodi, nata il 9 giugno 1972 dalla precedente relazione di sua madre con lo scultore Mario Ceroli e deceduta in un incidente stradale il 29 settembre 1994.

Asia Argento: film, oggi, The Band, X Factor

Nel corso della sua carriera, Asia ha recitato in diversi film italiani, tra cui Viola bacia tutti e l’horror del padre La terza madre, ma ha ottenuto ruoli anche in film come La terra dei morti viventi e Marie Antoniette. Si è, inoltre, messa alla prova come regista, doppiatrice, cantante, conduttrice e modella.

Ha preso parte anche a diversi programmi televisivi: nel 2016, ha partecipato come concorrente all’undicesima edizione del talent show di Rai 1, Ballando con le stelle in coppia con Maykel Fonts. Ha inoltre condotto nello stesso anno la trasmissione televisiva Amore criminale.

A maggio 2018 è stata scelta come giudice del talent show X Factor, in onda su Sky. Nel 2022, ricopre lo stesso ruolo nel programma The Band, in onda su Rai nella prima serata del venerdì, condotto da Carlo Conti.

Asia Argento: Morgan, figlia

In merito alla sua vita privata, Asia ha avuto diverse relazioni con personaggi noti dello spettacolo, tra cui Max Gazzé e Fabrizio Corona. La più nota è quella con Marco Castoldi, in arte Morgan, con il quale ha una storia dal 2000 al 2006. I due insieme hanno una figlia, Anna Lou Castoldi, nata nel 2001

La storia tra la regista e il cantante è stata tormentata e da sempre fonte di interesse e curiosità per il pubblico italiano. Nonostante una separazione difficile, i due sembrano essersi riavvicinati negli ultimi tempi.

Dopo la rottura, l’attrice ha sposato il regista Michele Civetta, padre del suo secondogenito, Nicola Giovanni Civetta.

Attualmente, Asia ha una relazione sentimentale con l’attore Michael Carmen Pitt, artista poliedrico, è anche un noto modello, chitarrista e cantautore. La coppia non compare spesso in pubblico, ma i due sembrano essere molto felici insieme.