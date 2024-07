Un brutto colpo per la divulgazione culturale e scientifica in prima serata: “Noos”, il programma condotto da Alberto Angela, che di recente ha fatto tappa anche a Giugliano, perde il confronto a distanza con “Temptation Island”. La trasmissione di Canale 5 ha “asfaltato” il programma Rai in termini di share al punto da spingere Viale Mazzini a sospendere “Noos”.

Ascolti troppo bassi, la Rai sospende “Noos” di Angela: schiacciato da Temptation Island

I numeri, in effetti, sono eloquenti: “Noos”, già partito in sodina, settimana scorsa ha totalizzato solo l’11,5% di share. Angela non regge il confronto in prima serata con “Temptation Island”, che invece ha toccato punte del 31,1%. E questa settimana sono in programma le due puntate finali.

Il risultato è impietoso: la cultura perde. Per questo la dirigenza Rai ha deciso di sospendere il programma divulgativo in onda sulla prima rete fino a giovedì 22 agosto, così da riproporlo dopo Olimpiadi e dopo Ferragosto, quando semmai la concorrenza sulle reti Mediaset sarà meno spietata.

Intanto Alberto Angela su Instagram non si scoraggia e posta le immagini della Basilica di San Clemente dove si stanno girando le nuove puntate, che andranno dunque in onda tra il 22 e il 29 agosto prossimo. Temptation Island permettendo.