Momenti di agitazione ieri sera ad Ascea Marina, in provincia di Salerno, dove una violenta lite ha interrotto una piacevole serata estiva. L’episodio è avvenuto all’interno del parco divertimenti, nell’area delle giostre molto frequentata da famiglie e bambini.

Ascea, rissa tra turisti napoletani nel parco giochi: paura tra famiglie e bambini

Stando alle prime ricostruzioni, quattro turisti provenienti dal napoletano, in vacanza nella località cilentana, avrebbero iniziato a discutere animatamente. In breve tempo il diverbio sarebbe sfociato in spintoni e colpi, sotto lo sguardo attonito dei presenti. La scena ha generato panico tra i genitori e i più piccoli che in quel momento affollavano le attrazioni. Molti hanno preferito allontanarsi rapidamente per evitare conseguenze. La rissa, durata solo pochi minuti, si è placata prima dell’intervento delle forze dell’ordine.