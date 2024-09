Continua l’attività di contrasto agli illeciti ambientali da parte della Polizia Municipale di Arzano, con un’operazione mirata presso l’isola ecologica di via Cardarelli. Nell’ambito delle attività di controllo in Terra dei Fuochi, gli agenti, guidati dal comandante Biagio Chiariello, hanno sequestrato diversi veicoli che si erano recati presso il centro di raccolta rifiuti senza assicurazione e privi di revisione.

Controlli e sequestri all’isola ecologica di via Cardarelli

Durante i servizi di appostamento, gli agenti della Polizia Municipale hanno fermato alcuni veicoli che trasportavano rifiuti da scaricare all’isola ecologica. Al controllo, è emerso che i mezzi non erano assicurati e non avevano effettuato la revisione obbligatoria. Di conseguenza, sono stati sequestrati e ai proprietari sono state comminate sanzioni per un totale di oltre duemila euro.

Oltre ai sequestri, sono state riscontrate irregolarità anche nella gestione degli orari del centro di raccolta. Alcuni dipendenti della ditta responsabile della gestione del sito sono stati segnalati, e sono state avviate le contestazioni previste dal disciplinare di gara.

L’attività degli agenti della Polizia Municipale di Arzano proseguirà su tutto il territorio per continuare a contrastare i reati ambientali e garantire il rispetto delle normative. I controlli all’isola ecologica di via Cardarelli sono solo un esempio dell’ampio raggio d’azione delle forze dell’ordine, che stanno ottenendo risultati significativi nella lotta contro gli illeciti ambientali.