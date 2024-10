Questa mattina, intorno alle 7, i carabinieri della tenenza di Arzano, insieme ai militari della sezione operativa di Casoria, sono intervenuti in via Napoli ad Arzano a seguito di segnalazioni di colpi d’arma da fuoco.

Arzano, sparatoria in strada: ritrovati 5 bossoli

Secondo le prime ricostruzioni, alcuni ignoti hanno esploso diversi colpi, lasciando sul manto stradale cinque bossoli calibro 7,65, prontamente rinvenuti e sequestrati dai militari. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Le indagini sono attualmente in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto e per comprendere la matrice dell’incidente. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali filmati di sorveglianza per fare luce su quanto accaduto.

La situazione ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, che chiedono maggiore sicurezza e interventi efficaci per contrastare la violenza. I carabinieri invitano chiunque abbia informazioni utili a contattarli per contribuire alle indagini.