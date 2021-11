Uno scontro tra due “anime” degli Amato-Pagato. È questa l’ipotesi, riporta Il Mattino, avanzata dagli investigatori che indagano sull’agguato consumatosi ieri sera, ad Arzano, in provincia di Napoli.

Arzano, sparatoria davanti al bar dopo scarcerazione del boss: tra i feriti anche un innocente

La sparatoria è avvenuta intorno alle 20, all’esterno del “Bar Roxy”, in via Silone. Cinque le persone rimaste ferite, di cui due sono ritenute vicine al clan della 167. Tra loro c’è anche Salvatore Petrillo, 29 anni, nipote del boss Pasquale Cristiano.

Gli altri sono Roberto Lastra, 36 anni, Vincenzo Merolla, 18 anni, Luigi Casale, 39 anni. C’è anche un innocente tra i 5 feriti colpiti dalla pioggia di proiettili. Si tratta di Mario Abate, 61 anni, idraulico incensurato che, al momento dell’agguato, stava sorseggiando una birra all’interno del bar.

Sul posto sono accorsi i Carabinieri e la Polizia che hanno transennato l’area per i rilievi. Almeno 20 i bossoli ritrovati. I sanitari del 118, intervenuti in via Silone, hanno trasportato in ambulanza i feriti negli ospedali San Giovanni Di Dio di Frattamaggiore e San Giuliano di Giugliano per le cure mediche del caso. Due di loro sarebbero in gravi condizioni. Le indagini sono state affidate ai Carabinieri della Compagnia di Casoria e del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna.

Scontro tra due “anime” degli Amato-Pagato

Secondo gli inquirenti, il conflitto a fuoco avrebbe visto protagonisti, da un lato, il gruppo che fa capo al boss detenuto Pasquale Cristiano, più vicino ai “melitesi” e dall’altro quello più vicino ai Pagano di Mugnano.

Proprio questi ultimi erano nel mirino delle forze dell’ordine per un improvviso spettacolo pirotecnico organizzato per festeggiare la scarcerazione di Giosuè Belgiorno, noto come “il grande”.

Belgiorno è stato già condannato a vent’anni di reclusione per l’omicidio di Antonino D’Andò alcuni mesi fa. E finì ne vortice delle polemiche quando, nel pieno della pandemia, fu scarcerato a causa delle sue condizioni di salute. Lo scorso anno era tornato in libertà per poi essere nuovamente trasferito in carcere per scontare un residuo di pena.

Tra Belgiorno e Cristiano ci sarebbero anche vecchie ruggini risalenti a quando gli Amato-Pagano si impossessarono di Arzano eliminando gli ultimi residui della camorra afragolese. Una faida che culminò con il duplice omicidio di Ciro Casone, ras legato ai gruppi malavitosi di Afragola, e di Vincenzo Ferrante. I due furono ammazzati all’interno di un centro abbronzante nel 2014.