Arzano, sfiduciata la sindaca Cinzia Aruta: cade l’amministrazione comunale

La crisi politica al Comune di Arzano è esplosa definitivamente nella mattinata di ieri, martedì 1o febbraio. Tredici consiglieri comunali hanno firmato l’atto di sfiducia nei confronti della sindaca Cinzia Aruta, ponendo fine all’amministrazione eletta nel 2021, proprio nell’ultimo anno di mandato. La sottoscrizione dell’atto è avvenuta in uno studio notarile di Casoria, luogo ormai simbolo delle crisi amministrative dell’area nord di Napoli.

Il colpo di scena dopo il ritiro delle dimissioni

La sfiducia arriva a poche ore dal ritiro delle dimissioni presentate dalla sindaca circa tre settimane fa. Un gesto che sembrava preludere a una possibile ricucitura politica, ma che ha invece accelerato la rottura definitiva all’interno della maggioranza.mTra i firmatari figurano anche esponenti dei gruppi che sostenevano l’amministrazione: Nuove Generazioni e Movimento 5 Stelle, segno di una frattura ormai insanabile.

Le tensioni nella maggioranza e la fine dell’esperienza amministrativa

Secondo fonti consiliari, la decisione sarebbe maturata dopo giorni di tensioni, accuse reciproche e divergenze sulla gestione dell’ente. La sindaca Aruta, già politicamente indebolita, non sarebbe riuscita a ricostruire un clima di fiducia nemmeno con i suoi alleati storici.

La procedura ora segue l’iter previsto dalla legge: nelle prossime ore partirà la PEC al Prefetto di Napoli, che dovrà prendere atto della caduta dell’amministrazione e nominare un commissario straordinario. Sarà quest’ultimo a guidare il Comune fino alle prossime elezioni, previste nella prima finestra utile.

Arzano ancora senza governo eletto

Per Arzano si apre l’ennesima fase di gestione commissariale, in un territorio già segnato negli anni da scioglimenti e crisi amministrative. La città si ritrova ancora una volta senza un’amministrazione eletta, mentre si apre il dibattito sulle responsabilità politiche di una crisi che interrompe nuovamente il percorso democratico.

I consiglieri che hanno firmato la sfiducia

Maggioranza

Nuove Generazioni: Tommaso Bianco, Adriana Attrice, Roberta Salamandra, Luigi Rosati; Movimento 5 Stelle: Francesco Fabozzi, Pietro Maglione, Luigi Giovenco, Anna Chiatto, Pino Capasso; Partito Democratico: Daniela D’Angelo

Opposizione

Arzano Viva: Luigi De Rosa; Unione di Centro: Gennaro Ferone; Indipendenti: Antonio Nascente, Natale Russo.