Sotto chiave centro estetico abusivo ad Arzano. i carabinieri della locale tenenza ad Arzano hanno sequestrato un locale del tutto abusivo che sorge in via Pecchia.

Arzano, scoperto centro estetico abusivo: sequestro da 150mila euro

I militari dell’Arma hanno posto i sigilli a tutti i macchinari e le apparecchiature presenti al suo interno. Il valore complessivo del sequestro si aggira intorno ai 150mila euro. Nel mirino dei carabinieri anche un macchinario utilizzato per l’epilazione laser, trattamento estetico molto delicato e potenzialmente pericoloso se effettuato da persone non qualificate.

Al termine degli accertamenti effettuati nei locali, i carabinieri hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria, per esercizio abusivo della professione, la titolare del centro estetico abusivo, una donna di 40 anni residente nella vicina Melito, che non aveva mai presentato alcuna autorizzazione per aprire l’attività. Era inoltre priva di titoli per fare l’estetista.