Arzano, rissa in strada per lo stipendio: un ferito in ospedale

Rissa tra due extracomunitari e un italiano ad Arzano per pochi euro. Come spiega Il Mattino, la zuffa è avvenuta per strada in via Volpicelli. Ad intervenire sono stati gli agenti della Polizia Locale.

Arzano, rissa in strada per lo stipendio: interviene la Municipale

I caschi bianchi guidati dal comandante Biagio Chiariello hanno bloccato i tre, due uomini e una donna, di cui due nigeriani. Si stavano picchiando a suon di calci, pugni e schiaffi. Uno di loro aveva le mani che sanguinavano ed è stato richiesto l’intervento dei soccorsi sanitari del 118. L’aggredito è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni.

Secondo una prima ricostruzione, alla base della rissa ci sarebbero futili motivi legati a un mancato pagamento da parte dell’imprenditore italiano di un residuo salariale agli stranieri, che risultano regolarmente inquadrati all’interno della società dell’imprenditore stesso. Dopo i rilievi del caso e le procedure di identificazione, i responsabili sono stati deferiti alla Procura della Repubblica.