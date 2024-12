Arzano, primo sistema di videosorveglianza in città: “Così preveniamo l’illegalità”

La videosorveglianza ad Arzano è una realtà. Un risultato frutto di un’ azione amministrativa seria e costante, per dare risposte alle problematiche di sicurezza urbana, stradale, patrimoniale, ambientale del nostro territorio.A disposizione anche incidentalmente per finalità di prevenzione, indagine e accertamento dei reati o esecuzione di sanzioni penali.

Il sistema di videosorveglianza, infatti ha previsto una Control room presso la Polizia municipale al comando del col. Biagio Chiariello e una Work station nella tenenza dei Carabinieri di Arzano, sotto la direzione del comandante Gennaro Scognamiglio.

Ne abbiamo discusso con importanti ospiti il Prefetto di Napoli Michele di Bari, il già presidente della Camera Roberto Fico, il senatore Luigi Nave, l’onorevole Lello Topo. È emersa una visone chiara e condivisa che approccia la sicurezza in un’ottica sistemica e complessa che richiede anche soluzioni integrate rispetto all’educazione, all’istruzione, all’assistenza sociale, per prevenire l’illegalità. Vale un principio fondamentale, che nelle parole del Prefetto riconduce al senso più profondo dell’agire amministrativo: “L’affermazione della legalità è la vera garanzia per tutelare i più deboli”.

Cinzia Aruta, sindaco di Arzano