E’ stato un drammatico risveglio per la città di Arzano. Il comune a nord di Napoli si è svegliato con la notizia della morte di Ettore Piscopo, il ragazzo di 31enne rimasto vittima di un incidente sulla rotonda della circumvallazione esterna a Giugliano.

Arzano in lutto per la morte di Ettore: schiacciato dalla sua auto

Ettore viaggiava da solo a bordo di una Mini Countryman quando ha perso il controllo della sua auto a pochi passi dalla Belle Époque. La dinamica è incerta: avrebbe prima urtato lo spartitraffico per poi cappottarsi.

L’impatto lo avrebbe fatto sbalzare fuori dall’abitacolo e il suo corpo sarebbe rimasto schiacciato sotto la sua stessa auto provocandogli lesioni gravissime. Una tragica fatalità, visto che, stando ai primi accertamenti effettuati dalla Polizia di Stato, il 31enne non viaggiava a velocità sostenuta. Purtroppo un trauma cranico gli è stato fatale. E’ giunto al pronto soccorso di Giugliano già in arresto cardiocircolatorio ed i medici non hanno potuto salvarlo.

Rientrava a casa

Secondo quanto apprende Teleclubitalia, Ettore aveva da poco accompagnato la sua fidanzata dopo una serata trascorsa insieme. Probabilmente stava rientrando a casa quando si è consumata la tragedia. Ettore era considerato da tutti un bravo ragazzo ed un lavoratore: era infatti impiegato in una società che lavorava per le Ferrovie dello Stato. I suoi sogni si sono drammaticamente infranti ieri sera sul cordolo di cemento della circumvallazione esterna.

“La vita è infame – racconta un parente sui social, anche lui Ettore – solo con i buoni un ragazzo d’oro come te non doveva andare così. Mi hai distrutto il cuore: ieri sera sei stato a casa mia, ci siamo presi un caffè è abbiamo fatto un chiacchierata come facevamo sempre è hai detto vado a farmi un giro con una ragazza a Pozzuoli. Se si potesse vedere il destino ti avrei tenuto a casa mia con me”.