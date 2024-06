A Arzano, un alterco per una macchina parcheggiata irregolarmente si è trasformato in una violenta aggressione. Un uomo di 50 anni e suo figlio minorenne hanno avuto un violento scontro con una guardia giurata per una vettura lasciata davanti a un cancello privato.

50enne e figlio minorenne aggrediscono guardia giurata per un parcheggio: l’uomo salvato dalla municipale di Arzano

Il fatto è avvenuto in via Atellana. Secondo le testimonianze, la guardia giurata è stata avvicinata con toni minacciosi dal proprietario cinquantenne dell’auto, il quale ha esclamato provocatoriamente: «Scendi e ti faccio vedere». Non appena il vigilante è sceso per rimuovere il veicolo, il figlio minorenne del 50enne lo ha aggredito alle spalle dall’uomo e colpito al volto ripetutamente.

L’escalation di violenza è stata interrotta solo dall’intervento tempestivo della polizia municipale, che in quel momento stava pattugliando la zona. Nonostante le difficoltà, gli agenti sono riusciti a placare gli animi e a portare la situazione sotto controllo.

Il vigilante aggredito ha ricevuto le prime cure in loco e successivamente è stato trasportato all’ospedale dove è stato medicato per le ferite riportate. Durante l’aggressione, il minorenne ha anche causato danni al veicolo della vittima, una Toyota, rompendo gli specchietti e piegando la targa.

Le forze dell’ordine hanno ricostruito l’accaduto e redatto un rapporto per la Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli Nord, denunciando l’adulto per rissa e segnalando il minorenne al tribunale per i minorenni.