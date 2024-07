Nel corso del servizio di pattugliamento del territorio gli agenti della polizia municipale arzanese hanno notato all’interno della villa comunale di via Napoli un volatile in evidenti difficoltà.

Gabbiano ferito messo in salvo dalla Municipale ad Arzano

Avvicinatisi si sono trovati di fronte a un gabbiano con le ali visibilmente spezzate che ha cercato di dileguarsi ma gli agenti, con l’ausilio dei veterinari, lo hanno bloccato e soccorso.

Non facili sono state le operazioni di salvataggio da parte degli agenti condotti dal comandante Biagio Chiariello e dei sanitari ma l’animale sarà curato e rimesso in libertà non appena sarà completamente guarito.

Proprio qualche mese fa, la stessa polizia municipale intervenne per salvare un gheppio, un falchetto, anche lui disorientato per il territorio di Arzano.