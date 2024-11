Un vasto incendio è scoppiato la scorsa notte in un calzaturificio situato in via Antonio D’Auria ad Arzano, in provincia di Napoli. Le fiamme hanno completamente devastato la struttura, causando danni ingenti a macchinari, materiali e all’intero complesso. Fortunatamente, non sono stati segnalati feriti.

Arzano, calzaturificio in fiamme nella notte: fabbrica distrutta

L’origine dell’incendio è ancora sconosciuta e resta in fase di accertamento. Secondo le prime informazioni, l’allarme è stato dato nelle prime ore della notte quando il fumo e le fiamme hanno iniziato a fuoriuscire dalla fabbrica. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, che hanno lavorato per diverse ore per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.

L’intero stabile è stato sottoposto a sequestro per consentire agli investigatori di procedere con i rilievi necessari a individuare le cause dell’incidente. Le indagini sono condotte dai carabinieri, che stanno analizzando tutti gli elementi disponibili per capire se si tratti di un evento accidentale o di un atto doloso.