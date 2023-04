Un nuovo centro commerciale nel cuore di Napoli. Negozi, ristorante, palestre e parcheggi. La struttura sorgerà tra Ponticelli e Poggioreale, in via Botteghelle, nel terreno delle ex officine delle Ferrovie dello Stato.

Arriva un centro commerciale nel cuore di Napoli: nuovi negozi e posti di lavoro

Il progetto – come anticipa Fanpage – prevede anche la realizzazione di due torri di 75 metri di altezza, oltre ad abitazioni ad uso residenziale o privato. Ci sarà persino un lago artificiale che fungerà da “termo-regolatore”, soprattutto nei mesi più caldi. La variante del Polo Urbano Integrato è stata presentata dalla società Fingestim srl ed approvato dal comune di Napoli.

Si tratta di una straordinaria opportunità di crescita sociale ed economica per la città di Napoli e le sue immediate periferie, che porterà anche centinaia di posti di lavoro tra assunzioni dirette ed indotto. I lavori di bonifica dei suoli sono iniziati in queste settimane.

I lavori di bonifica già iniziati

Al termine di essi, potrà iniziare il lavoro di realizzazione del polo commerciale che sfrutterà 230mila metri quadrati attualmente inutilizzati nel quartiere di Poggioreale, alle spalle della stazione centrale.

Altri 70mila metri quadrati saranno invece destinati a un parco pubblico, una scuola materna, parcheggi a raso. A questi si aggiungeranno altre opere di urbanizzazione secondaria, con parchi privati e ad uso pubblico.