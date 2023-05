Torna il caldo e tornano anche le prime coppie focose che si abbandonano a rapporti intimi in pubblico. E’ successo a Trani, in Puglia, sulla spiaggia di Capo Colonna, dove due giovani l’hanno fatto sul litorale in pieno giorno sotto gli occhi di decine di persone, alcuni delle quali hanno deciso di riprendere la scena con gli smartphone.

Trani, lo fanno in spiaggia davanti a tutti. Il sindaco: “Avete un po’ esagerato”

Protagonisti del video un uomo e una donna, che non hanno resistito al richiamo della carne. Si sono così denudati e hanno consumato un rapporto sessuale davanti ad altri bagnanti. Gemiti, abbracci, due corpi che si avvinghiano alla luce del sole. C’è chi, disgustato, ha raccolto zaini e borse per allontanarsi.

Un video che immortala la coppia di amanti è finito in rete diventando virale. Un fotogramma è stato pubblicato dal sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, che ha commentato ironicamente la vicenda_ “Avevamo pensato di realizzare nuovi tratti di costa fruibili. Avevamo pensato di realizzare nuovi luoghi di incontro e aggregazione. Forse, però, avete un po’ esagerato”.