Arresto a Torre del Greco: 51enne sorpreso a danneggiare auto in sosta per rubarle

Un nuovo episodio di cronaca ha scosso Torre del Greco, dove nella notte un uomo già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato per tentato furto e danneggiamento. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di bloccare il 51enne mentre si aggirava tra le auto in sosta.

Arresto a Torre del Greco: 51enne sorpreso a danneggiare auto in sosta

 

Intorno alle 3 del mattino, i Carabinieri della stazione locale e della sezione radiomobile hanno notato l’uomo, A.A., 51 anni, intento a nascondersi tra le vetture parcheggiate in largo Benigno. Pochi minuti prima, il soggetto aveva danneggiato alcune auto e infranto il finestrino di un veicolo nel tentativo di introdursi all’interno. Gli strumenti utilizzati per il tentato furto sono stati immediatamente sequestrati dai militari. Il 51enne è stato quindi tratto in arresto ed è attualmente in attesa di giudizio.

Precedente episodio: uomo spara dai tetti contro auto parcheggiate

 

L’arresto avviene a distanza di pochi giorni da un altro grave fatto di cronaca che ha interessato ancora la città torrese. I Carabinieri erano intervenuti dopo la segnalazione di alcuni residenti riguardo a un uomo che, dal tetto della propria abitazione, sparava con un fucile a pallini contro le auto in sosta. Il responsabile, un incensurato, è stato identificato e sottoposto ai domiciliari con le accuse di detenzione di arma clandestina e ricettazione, ed è anch’egli in attesa di giudizio.

