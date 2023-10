Minaccia il fratello, lui si rifugia in un supermercato, 37enne lo insegue con il piccone per poi rapinarlo del telefono. Momenti concitati si sono vissuti a Vico Equense, in provincia di Napoli.

Armato di piccone rapina il fratello in un minimarket nel Napoletano e poi fa la spesa

Secondo una prima ricostruzione, un uomo di 37 anni – finito in manette con le accuse di maltrattamenti in famiglia, minaccia e violenze – era uscito da casa nel pomeriggio di ieri per cercare suo fratello 42enne. Alla fine lo ha trovato in un minimarket di via Bosco, all’interno del quale la vittima si era rifugiata nel tentativo di sottrarsi alla violenza.

L’aggressore, armato di piccone, ha fatto irruzione nel negozio e, incurante della presenza di clienti e della proprietaria, ha minacciato suo fratello, facendosi consegnare lo smartphone e il pin per sbloccarlo. Poi, come se nulla fosse, ha fatto degli acquisti: due birre e un pezzo di pani che ha pagato regolarmente. Il 37enne (che ha problemi di tossicodipendenza) si è allontanato, ma poco distante dal negozio di alimenti ha trovato i Carabinieri: la proprietaria del minimarket aveva infatti chiesto aiuto al 112. Il trentasettenne è stato così arrestato e il telefono restituito al proprietario.