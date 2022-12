Armando “Sparadais” Cobucci resta ancora ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Le condizioni del noto tiktoker sembrerebbero in miglioramento dopo che erano state giudicate critiche in seguito ad un delicato intervento chirurgico.

Armando “Sparadais” colpito da un’ulcera perforante: “È svenuto in strada”

La notizia era stata resa nota dal suo staff attraverso i suoi canali social. Armando è ricoverato presso il Presidio Ospedaliero San Luca di Vallo della Lucania. I medici ancora non hanno ancora sciolto la prognosi ma, sembrerebbe, che il peggio sia passato.

“Armando si trova in questo momento in ospedale, in prognosi riservata”, ha spiegato a Fanpage.it il suo staff, guidato da Luca Sepe, “ma le sue condizioni ieri sono apparse migliori. Purtroppo ha subito una brutta ulcera perforante. Era in strada quando è successo, ed ha perso l’equilibrio finendo a terra e battendo rovinosamente il naso, tanto da esserselo rotto”, ha aggiunto.