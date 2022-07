Ha ripreso il contachilometri con il cellulare, che segnava oltre 200 chilometri orari, poi ha rivolto la telecamera verso sé stesso facendo il segno della vittoria. Protagonista del discusso filmato è Armando Incarnato, cavaliere del trono over di Uomini e Donne.

È stato lui stesso a caricare sul suo profilo Instagram il video in questione, provocando sconcerto e indignazione tra i follower. “Mi auguro sia tutto finto”, commenta un utente e l’uomo conferma si tratterebbe di una finzione.

Armando ha poi replicato alle critiche senza ammettere l’errore e chiedere poi scusa: “Vi sentite in diritto di giudicare, offendere, minacciare e addirittura augurare la morte; di sentenziare sui figli, sulla famiglia e su tutto quello che ho. Il fatto che io sia in un contesto televisivo non vi consente tutto questo schifo, vergognatevi falliti del ca**o! Ps: ma chi ca**o siete!”.

Chi è Armando Incarnato

Incarnato è diventato popolare grazie alla partecipazione al programma di Maria De Filippi. Di lui si sa che è nato a Napoli nel 1977 ed è un imprenditore. Gestisce una serie di saloni di parrucchieri, ma ha anche recitato nella quarta stagione di Gomorra-La serie. L’uomo, di bell’aspetto, è alto 1.79 cm ed è uno dei cavalieri di Uomini e Donne più chiacchierato, spesso al centro di polemiche. Armando in passato ha avuto una storia d’amore lunga ben 17 anni con Daniela, poi diventata mamma di sua figlia, Michelle. Una volta terminata ha deciso di rimettersi in gioco e dal 2018 è uno dei protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne.