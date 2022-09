Morto in carcere stroncato da un malore: Mirko Di Napoli, 29 anni, è deceduto nel carcere di Arienzo nella serata di ieri. A riportare la notizia è Edizione Caserta.

Malore in carcere, detenuto napoletano muore in cella

Avrebbe dovuto scontare qualche anno per rapina impropria dopo un arresto avvenuto all’Arenaccia nel settembre del 2021, quando i poliziotti lo avevano ammanettato per aver tentato di rubare un’auto e per aver aggredito il proprietario. Invece la sua storia finisce tra le sbarre di una casa circondariale. I compagni di cella lo hanno visto accasciarsi a terra.

Purtroppo, però, l’arrivo dell’ambulanza e dei soccorsi al carcere di Arienzo non ha scongiurato la tragedia. I sanitari hanno constatato il decesso e i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Mirko Di Napoli proveniva dall’istituto penitenziario di Poggioreale. La salma verso le 22 è stata trasportata presso l’istituto di medicina legale di Caserta per l’esame autoptico. Lo stesso carcere, lo scorso mese, era stato teatro di un suicidio. Un secondo episodio, quello della morte del 29enne, che getta più di un’ombra sulle condizioni psico-fisiche in cui versano i detenuti negli istituti penitenziari campani.