Si sentono male dopo una cena. Lei muore. Grave il marito. È accaduto ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino. La donna è deceduta all’ospedale Frangipane ed aveva 48 anni.

Ariano Irpino, si sentono male dopo una cena: lei muore, lui è grave

A dare la notizia in anteprima è Ottopagine.it. Secondo quanto ricostruito, la coppia di coniugi avrebbe accusato i sintomi di un’intossicazione alimentare. Forse a base di botulino. La 48enne, già arrivata in gravi condizioni, è morta nonostante il tentativo dei medici di tenerla in vita.

Resta ricoverata il marito, un imprenditore agricolo di Flumeri che ancora non è stato informato del decesso della moglie. I due avevano cenato ieri sera in un locale della zona. Sotto accusa un alimento utilizzato a tavola, forse un olio piccante aggiunto su una pizza.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Ariano Irpino che sono in ospedale per ricostruire la vicenda. Da accertare eventuali responsabilità. Informata anche la Procura irpina, che potrebbe aprire un’inchiesta e disporre l’autopsia sul corpo della 48enne.