Ad Ariano Irpino torna a salire la preoccupazione per la presenza sempre più frequente e incontrollata dei cinghiali. Dopo l’incidente avvenuto tre giorni fa lungo la statale 90 delle Puglie, dove un uomo e una donna sono finiti in ospedale in seguito allo scontro con uno di questi animali, si è verificato un nuovo episodio, questa volta ancora più drammatico, nelle campagne di contrada Casavetere. Un branco numeroso, composto da almeno 20-30 cinghiali, è entrato in un terreno privato e ha assalito un cane, uccidendolo. Il proprietario racconta che il branco si presenta quasi ogni sera, ma stavolta la situazione è degenerata.

Ariano Irpino, branco di cinghiali accerchia e sbrana un cane: allarme in Irpinia

«Erano circa le 18.30 o le 19.00. I cinghiali erano nel campo e hanno iniziato a spingersi e mordersi tra loro – ha spiegato l’uomo in un post apparso sui social e riportato da Ottopagine.it -. Il mio cane ha iniziato ad abbaiare e si è avvicinato, come fa di solito. Ma stavolta è stato circondato, non ha fatto in tempo a scappare. Lo hanno azzannato più volte. Non siamo riusciti a salvarlo. Non è rimasto nulla, non abbiamo neanche potuto seppellirlo. Uno di quei cinghiali ha persino cercato di caricare mio padre. La situazione è fuori controllo».

Il dolore per la perdita dell’animale si aggiunge alla paura quotidiana che ormai vivono molti residenti della zona. L’episodio si somma a quello avvenuto sulla statale 90 alcuni giorni fa: una donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Frangipane-Bellizzi, dove le sono stati prescritti dieci giorni di prognosi, mentre anche il conducente dell’altra auto coinvolta ha avuto bisogno di cure. La Polizia Municipale è intervenuta per i rilievi e la gestione del traffico. «Ci siamo trovati davanti un branco intero, sbucato all’improvviso. È diventata una situazione insostenibile», raccontano i presenti.