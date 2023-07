Napoli. E’ stato firmato in Città Metropolitana il patto tra i sindaci dell’area flegrea. Un protocollo d’intesa – voluto fortemente dal consigliere metropolitano delegato Salvatore Pezzella – che ha messo intorno allo stesso tavolo il sindaco metropolitano Manfredi ed i primi cittadini di Pozzuoli, Bacoli, Giugliano, Procida, Monte di Procida e Quarto.

Tutti insieme per migliorare settori fondamentali come trasporti, viabilità, iniziative culturali e promozione turistica. “Un’area fondamentale anche per la città di Napoli – ha detto Manfredi – perchè il capoluogo da solo non può gestire il grande flusso di turisti che va anche delocalizzato”. Un’idea nata dalla tappa del giro d’Italia che ora porta alla nascita – hanno spiegato i sindaci – della grande città flegrea.

Pirozzi ha parlato di area giuglianese-flegrea e ringraziato il lavoro di Pezzella. Domani sulla fascia costiera di Giugliano partiranno anche i lavori delle cosiddette strade Nato e ci sarà un convegno col vicepresidente della Regione.

VIDEO: