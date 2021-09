Negli ultimi anni i suoi video hanno spopolato sui social. Ad attirare i migliaia e migliaia di followers la preparazione per la sua famiglia, nella cucina di casa, di ricette della tradizione. Ora quel sogno che aveva da ragazzo sta per realizzarsi. Lo chef Ciro De Angelis aprirà i battenti del suo “MasterCirù” mercoledì 29 settembre in via Aviere Mario Pirozzi a Giugliano.

Il vincitore della Mela d’Oro nella categoria Social e Spettacolo nell’ultima edizione degli Awards di TeleClubItalia commenta cosi il nascere di una nuova avventura imprenditoriale:“Un sogno che si realizza per me. Da quanto avevo 18 anni ho sempre desiderato aprire un mio locale, dove poter esprimere la mia grande passione per la cucina”.

Poi parla del format, spiega il menù che sarà adottato e l’utilizzo dei prodotti:“La caratteristica principali di MasterCirù sarà avere un menù creato su piatti della tradizione e utilizzando materie prime di qualità. In questa stagione proporremo portate di terra e carne, nella prossima primavera introdurremo alle specialità di pesce. Non mancherà ovviamente la pizza, con un impasto creato con farine pregiate e prodotti del nostro territorio. Stiamo pensando a tutto, avremo infatti una carta dei vini che sorprenderà la nostra clientela”.