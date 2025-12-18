Apoteosi del contrappunto” Venerdì 19 dicembre 2025, ore 20.00 Chiesa Rinascimentale di Donnalbina

Un omaggio a una delle più alte espressioni dell’arte musicale barocca: il contrappunto. È questo il cuore del concerto “Apoteosi del contrappunto”, in programma venerdì 9 dicembre alle ore 20.00 nella Chiesa Rinascimentale di Donnalbina, nell’ambito dell’Internazionale del ’700 Musicale Napoletano 2025

Il programma è dedicato alle realizzazioni di bassi tematici di Alessandro Scarlatti e Bernardo Pasquini, due protagonisti assoluti della musica italiana tra Sei e Settecento. In queste opere il contrappunto raggiunge esiti di straordinaria complessità ed equilibrio, dando forma a un linguaggio musicale di altissima raffinatezza tecnica ed espressiva.

Alessandro Scarlatti, figura cardine della scuola napoletana, elaborò un rigoroso pensiero contrappuntistico capace di riflettere i diversi contesti culturali in cui operò, dalla Roma accademica alla Napoli musicale. Bernardo Pasquini, celebrato dai contemporanei come il Principe della Musica, fu invece un tastierista di eccezionale talento, capace di fondere la tradizione polifonica con le nuove esigenze espressive del barocco.

Protagonisti della serata saranno Olga Cafiero (soprano), Angelo Trancone (clavicembalo) e Giacomo Benedetti (organo), interpreti chiamati a restituire con rigore e intensità la sapienza e la ricchezza del contrappunto barocco, in un percorso musicale che celebra uno degli apici più nobili della musica sacra e profana italiana.

Un appuntamento di grande valore artistico e culturale, che conferma il ruolo centrale di Napoli nella storia musicale europea tra XVII e XVIII secolo.