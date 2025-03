Sono passati 55 anni da quel 2 marzo 1970, quando il bradisismo costrinse la popolazione di Pozzuoli, quella che viveva nel borgo dei pescatori conosciuto co me la Roccaforte puteolana: il Rione Terra. Una giornata dove in molti si sono addentrati per i vicoli oramai ricostruiti e riqualificati del rione, tra vecchi ricordi, il dolore di aver dovuto lasciare le proprie case e ricominciato daccapo. Il ricordo di chi l’ha vissuto.