Si terranno domani i funerali di Anna Sommella, la ragazza di 15 anni rimasta uccisa in un drammatico incidente avvenuto in Viale dei Pini Nord, a Varcaturo, lo scorso mercoledì sera. La cerimonia funebre verrà celebrata alle ore 10 e 30, presso la parrocchia San Luca, in via Ripuaria, in zona fascia costiera.

Anna Sommella, domani i funerali della 15enne morta in un incidente a Varcaturo

Al termine dell’autopsia, che era stata disposta sul corpo dell’adolescente, è stato concesso il nulla osta ai familiari per i funerali e la sepoltura di Anna. Finora non sono trapelati dettagli sull’esito dell’esame autoptico, che era stato deciso dal magistrato di turno poco dopo la tragedia per far luce sulle cause del decesso. Appena due sere fa, Anna aveva deciso di fare un giro con il suo fidanzato – anche lui 15enne – su una due ruote di grossa cilindrata, una 350cc. Una moto che il giovane non poteva guidare.

I due ragazzini stavano percorrendo viale dei Pini Nord, un lungo stradone che congiunge via Staffetta a via Ripuaria, quando la moto su cui viaggiavano si era scontrata con un’auto sotto sequestro, guidata da un uomo, un 39enne con patente revocata perché in passato fu trovato sotto effetto di sostanza stupefacenti. Fin dal primo momento per Anna c’è stato nulla da fare: la 15enne è morta sul colpo dopo essere stata disarcionata dalla sella e aver fatto un volo di circa 40 metri.

Il fidanzato e l’automobilista, entrambi con ferite di lieve entità, sono stati denunciati per omicidio stradale. I due mezzi coinvolti nel sinistro stradale sono stati sequestrati dai Carabinieri della Compagnia di Giugliano che indagano sul caso.