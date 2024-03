Una nuova voragine si è aperta a Napoli, proprio al centro della carreggiata. Siamo in via Pietro Castellino, nel quartiere Arenella.

Ancora una voragine a Napoli: cede l’asfalto in via Pietro Castellino

Il tratto coinvolto non è lontano da quello dove il 21 febbraio si verificò il cedimento dell’asfalto, inghiottendo due veicoli e costringendo 60 persone ad essere ancora oggi sfollate per via dei danni agli edifici circostanti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Municipale, i quali hanno parzialmente chiuso la strada nel senso di marcia che conduce verso via D’Antona. Il traffico nell’area è completamente bloccato.

L’incontro tra gli sfollati e il sindaco Manfredi

Nel frattempo, ieri il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e l’assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza hanno incontrato presso Palazzo San Giacomo una delegazione delle famiglie costrette ad abbandonare le loro case a causa della voragine in via Morghen: “Abbiamo delineato il percorso da seguire – ha dichiarato Manfredi -. Speriamo che i certificati di eliminato pericolo per gli edifici interessati vengano rilasciati rapidamente. Stiamo monitorando costantemente, tramite ABC, 50 punti del Vomero con tecnologie all’avanguardia per garantire l’assenza di eventuali perdite”.

(Credit foto: Cristiana Barone)