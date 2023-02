Ancora un incidente a Mergellina. Ieri mattina, poco dopo le 11, una ragazza di 17 anni è stata investita da uno scooter mentre attraversava sulle strisce pedonali, in via Giordano Bruno, all’altezza del civico 158, nei pressi del consolato americano.

Ancora un incidente a Mergellina: 17enne investita da scooter sulle strisce

Come anticipa Il Mattino, l’impatto è stato violentissimo: la donna che era alla guida del ciclomotore si è subito fermata per prestarle soccorso. Nel frattempo negozianti e residenti hanno chiamato il 118. Immediato l’intervento della sezione infortunistica della Municipale, guidata da Antonio Murano, che ha eseguito i rilievi e accertato la dinamica dell’investimento.

Da una prima ricostruzione, pare che la donna in sella allo scooter abbia superato un bus fermo senza accorgersi che c’era la ragazza sulle strisce pedonali. In attesa dell’arrivo dell’ambulanza, un giovane della zona ha prestato i primi soccorsi alla vittima: la ragazza non si muoveva e sembrava avesse problemi respiratori, così il ragazzo le ha praticato le manovre di primo soccorso mentre era al telefono con la centrale operativa del 118.

L’ambulanza sarebbe arrivata, secondo alcune testimonianze, dopo circa 30 minuti. Una volta sul posto, i sanitari hanno aiutato la giovane con l’ossigeno prima di portarla al Cardarelli. Per fortuna non è in pericolo di vita, ma è ancora sotto osservazione.

Incidenti a Mergellina

Quello di ieri è l’ennesimo incidente che si verifica a Mergellina. L’altra notte una coppia che attraversava in piazza Sannazaro, è stata investita a pochi metri dal luogo in cui perse la vita Giuseppe Iazzetta, il 62enne travolto sulle strisce pedonali, lo scorso 18 settembre. Ad essere rimasti feriti un 40enne, Andrea Barletta, e la fidanzata 37enne, entrambi residenti nella provincia di Caserta, che sono stati sbalzati da un’auto che dopo l’impatto è fuggita via. L’uomo è ricoverato in Rianimazione, in prognosi riservata mentre la donna, frattura al bacino e traumi in tutto il corpo, è ricoverata all’Ospedale del Mare.

Si dicono esasperati i commercianti e i residenti della zona, che chiedono con forza maggiore sicurezza e l’installazione dei dossi sul lungomare per evitare che incidenti come quello in via Giordano Bruno possano verificarsi ancora.