Ancora ladri in azione ad Aversa, raid al panificio “Infinite bontà”: portata via cassa automatica

Ancora ladri in azione ad Aversa. Nella notte tra sabato e domenica, ignoti hanno forzato la saracinesca del panificio “Infinite bontà” in via De Chiara, nel centro storico, per poi introdursi all’interno e portare via la cassa automatica dal valore di migliaia di euro. Ad agire in quattro, a volto coperto, poco dopo le 3, a bordo di un’Alfa Giulietta, parcheggiata a centro careggiata durante le fasi del raid così da evitare l’arrivo di automobilisti o passanti indesiderati.

Un’azione fulminea, durata poco più di un minuto. I malviventi sono riusciti a portare via la cassa automatica, contenente oltre 500 euro, per poi tentare, senza successo, di asportare anche alcuni monitor. Subito dopo la fuga, a bordo della stessa vettura. Sul posto si sono precipitati gli uomini del Commissariato di Aversa, a cui sono affidate le indagini. Utili potranno risultare le immagini di videosorveglianza.

Non è la prima volta che il panificio finisce nel mirino dei ladri: un tentato furto era stato registrato già circa un anno e mezzo fa. Tanta l’amarezza da parte del titolare. Si tratta dell’ennesimo raid consumato ai danni delle attività commerciali nell’aversano. Oggi alle 18 e 30 è prevista una manifestazione di solidarietà promossa dall’onorevole Francesco Emilio Borrelli a sostegno della dottoressa Savarese, anche lei vittima di un furto nella sua parafarmacia in viale Kennedy.