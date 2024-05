Forse ancora di più degli altri anni, oggi 9 maggio, è un giorno speciale per i fan di Liberato.

Nuovo singolo e film di Liberato

A mezzanotte è uscita puntuale la sua ultima canzone “Lucia. Stay with Me“. Ma il misterioso cantautore napoletano ha partecipato in incognito anche all’anteprima (sempre a mezzanotte) al cinema The Space di Fuorigrotta a Napoli del film Il segreto di Liberato.

Al comunicarlo, Liberato stesso con un breve video su Instagram in cui ha espresso la sua soddisfazione per il debutto trionfale del film, che mescola documentario e animazione in stile anime giapponese. Ringraziando tutti coloro che hanno reso possibile l’evento, Liberato ha scritto: “Agg’ pariat’ a pazzi“.

L’anteprima napoletana de Il Segreto di Liberato

All’anteprima napoletana, a cui hanno partecipato circa 1600 persone, erano presenti i registi Francesco Lettieri, stretto collaboratore di Liberato e uno dei pochissimi a conoscere la sua identità, e Giorgio Testi. Per l’animazione erano presenti Lrnz e Giuseppe Squillaci. Nel multiplex, interamente decorato con il brand Liberato, il pubblico è stato salutato dall’attrice Simona Tabasco, che dà la voce al personaggio di Lucia, mentre Nando Paone doppia il nonno.

Come promesso, alle nove del mattino è stata lanciata su YouTube la canzone inedita con le immagini dell’animazione del film, sottotitolata in giapponese, in omaggio alla ritualità che accompagna il cantante mascherato fin dal suo primo successo, il brano 9 maggio.

Il film Il segreto di Liberato è stato prodotto da Red Private in collaborazione con Red Carpet, Ilbe, e Anemone Film, ed è ora disponibile in 280 sale italiane.

Dove guardare il film Il segreto di Liberato a Napoli e provincia