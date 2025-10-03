Manifestazione pacifica in sostegno alla Palestina, organizzata con la partecipazione di diversi collettivi studenteschi dei licei Cartesio, Da Vinci e Fermi. Al sit-int, questa mattina, hanno preso parte anche alcuni insegnanti, a testimonianza del sostegno della comunità scolastica all’iniziativa per la pace.

Anche Aversa scende in piazza per Gaza e la Flottilla: decine di studenti in strada

L’evento si è tenuto in piazza don Peppe Diana, accanto al Comune, e ha visto la presenza di esponenti politici locali. Tra i partecipanti figurano i consiglieri comunali di opposizione Marco Girone e Mauro Baldascino, nonché il segretario cittadino del PD, Angelino.

Per garantire la sicurezza dei manifestanti e della cittadinanza, erano presenti una gazzella dei Carabinieri, una volante della Polizia e la Polizia Municipale. Non si sono registrati incidenti, e l’evento si è svolto in clima di tranquillità. La manifestazione rientra in una serie di iniziative di sensibilizzazione promosse da studenti e associazioni locali per sostenere i diritti umani e dare voce a tematiche internazionali attraverso forme di partecipazione civile pacifica.