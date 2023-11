La morte prematura di Daniela Romano ha sconvolto parenti, amici e non solo. Daniela era nota nel mondo dello spettacolo dopo la partecipazione nel 2002 alla prima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, all’epoca ancora chiamato e conosciuto come “Saranno famosi”.

“Amici” in lutto, morta l’ex ballerina Daniela Romano

Napoletana, la 40enne era malata da tempo, nel suo curriculum anche spettacoli teatrali (aveva partecipato alla commedia teatrale “Napoli da notte a notte”) e produzioni cinematografiche. Prima di approdare alla corte di Maria De Filippi, aveva partecipato a spettacoli teatrali e piccole produzioni cinematografiche.

Nel corso del talent show si mise in mostra come ballerina, ma anche come cantante: il suo sogno era quello di diventare un’artista completa. Fu inoltre protagonista della prima love story del programma, con Paolo Idolo.

Il ricordo degli ex compagni

“Si stringe lo stomaco, si stringe il cuore… ci stringiamo noi in un forte abbraccio di dolore…noi che ti abbiamo vissuta e chiedevamo da lontano, agli altri, come stavi”, ha scritto proprio l’ex cantante del talent, Mirna, sui social. Poi, ha proseguito: “La Vita a volte è davvero crudele per noi esseri umani che ancora non riusciamo a comprendere le scelte della Natura. Ti pensiamo Daniela. Ti pensiamo forte da quaggiù”.