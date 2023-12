Un terribile schianto è avvenuto nel pomeriggio di oggi mercoledì 27 dicembre tra un bus di bimbi in gita e un’ambulanza della Croce Rossa. I fatti sono accaduti tra Urbino e Fermignano all’interno di una galleria.

Urbino. Ambulanza in fiamme dopo scontro con bus in gita: 4 morti

Secondo una primissima ricostruzione, il bilancio sarebbe di almeno 4 morti: un medico, un infermiere, l’autista dell’ambulanza e il paziente che era a bordo dell’ambulanza andata in fiamme subito dopo l’impatto.

Sull’autobus viaggiavano un gruppo di bambini di Grottammare in gita con la parrocchia verso Urbino. Stando alle prime notizie i ragazzini, tra i 3 e gli 8 anni, sarebbero praticamente illesi – solo qualche lieve ferita – anche se sotto choc. Nell’incidente è rimasto lievemente ferito anche l’autista del bus.

La strada statale di Urbino è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire l’arrivo dei soccorsi: sul posto stanno operando un elicottero, diverse ambulanze e i vigili del fuoco, per circoscrivere l’incendio e la nube di fumo che si è sviluppata.